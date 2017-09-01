В Британии насчитали около 35 тыс. исламистов

3 тыс. из них вызывают опасения у разведки MI5

Великобритания является домом для приблизительно 35 тыс. фанатиков исламистов. На Британских островах их больше, чем в любой другой стране в Европе.Об этом заявил руководитель антитеррористического направления в ЕС Жиль де Керчове, сообщает Европейская правда со ссылкой на Telegraph.co.uk.

По его словам, среди этих 35 тыс. фанатиков - 3000 человек вызывают "тревогу" у разведки MI5.

"Соединенное Королевство идентифицировало от 20 тыс. до 35 тыс. радикалов. Из них 3 тыс. вызывают волнения в MI5, а 500 из них находятся под постоянным и особым вниманием", – сказал Жиль де Керчове.

Он также предупредил, что ИГИЛ в течение пяти лет будет пытаться осуществить кибератаку на атомные электростанции или системы управления воздушным движением, потенциально, заплатив российским хакерам за повреждение важных компьютерных систем.