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Главная » Мир » МИД Франции: КНДР близка к созданию баллистических ракет большой дальности

МИД Франции: КНДР близка к созданию баллистических ракет большой дальности

Жан-Ив Ле Дриан призывает ужесточить санкции против Северной Кореи

01.09.17 37
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Северная Корея в течение нескольких месяцев сможет проводить испытания баллистических ракет большой дальности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ситуация чрезвычайно серьезная ... мы видим, что Северная Корея ставит перед собой задачу создать ракеты, которые смогут переносить ядерное оружие. Через несколько месяцев это станет реальностью", - заявил Ле Дриан.

Он также отметил, что международное сообщество должно сделать все для ужесточения санкций Совета безопасности ООН против КНДР, и призвал Китай - главного торгового партнера Северной Кореи - обеспечить их полное соблюдение.

"Северная Корея должна найти путь к переговорам. Она должна быть дипломатически активной", - подчеркнул французский министр.

Напомним, 8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

Утром 26 августа Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японии, а в ночь на 29 августа очередная ее ракета пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН.

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