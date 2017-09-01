Страны НАТО выбирают наказание за нарушение Россией договора РСМД

Страны НАТО готовятся реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 1 сентября 2017 года, написала немецкая газета Suddeutsche Zeitung, сообщает DW.

Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, включающий в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ данного договора.

В частности, среди возможных вариантов указывается более интенсивная стратегия ядерного сдерживания, увеличение числа систем раннего обнаружения, усиление защиты подводных лодок, активное использование в Европе бомбардировщики B-2 и B-52.

Вместе с том, согласно сообщению, в НАТО информацию о существовании данного документа не комментируют, однако официальный представитель Альянса подтвердил, что на данный момент соблюдение договора о РСМД обсуждается, в частности в контексте его влияния на политику безопасности НАТО.