Трамп недоволен Тиллерсоном, - СМИ

Президент и Госсекретарь не сошлись мнениями в вопросах численности войск в Афганистане, блокады Катара и Кубы

Президент США Дональд Трамп все больше выражает недовольство работой госсекретаря Рекса Тиллерсона и некоторых своих советников. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает Украинская правда.

По данным издания, Трамп и Тиллерсон не сошлись в вопросах по поводу численности войск в Афганистане, блокады Катара и Кубы.

Близкие к президенту США люди заявили, что Трамп "кипит от недовольства" из-за личной нелояльности директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал Трампа за его реакцию на события в Шарлоттсвилле 12 августа.

Кроме того, некоторые друзья Трампа опасаются, что "вспыльчивый президент" неизбежно столкнется с главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

"Ему очень тяжело. Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как Келли обходится с ним", - сказал один из друзей Трампа.

Однако, по словам источников, Трамп доволен работой Келли и часто хвалит его на частных собраниях и публичных мероприятиях.

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При этом советник Трампа по предвыборному штабу Бэрри Беннет заявил, что для сотрудников не редкость слышать недовольство президента. По его словам, в предвыборном штабе было много людей, которых Трамп неоднократно грозился уволить, но не делал этого.