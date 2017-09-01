Запрет на полиэтиленовые пакеты добрался до Брюсселя

С 1 сентября городское правительство Брюсселя и столичного региона запретил распространять одноразовые пластиковые пакеты. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на RTBF.

Исключение сделали только для владельцев торговых сетей, которым разрешили до 30 ноября распространять те пакеты, которые закупили до 1 сентября.

В то же время многоразовые пластиковые пакеты толщиной более 50 микрон можно и дальше продавать покупателям

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Местное правительство ввело этот запрет, чтобы уменьшить уровень загрязнения окружающей среды.

Ранее подобный запрет начал действовать в другом бельгийском регионе – Валлонии.