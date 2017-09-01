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Главная » Мир » Лавров: Выступающие за вывод российских войск из Приднестровья хотят войны

Лавров: Выступающие за вывод российских войск из Приднестровья хотят войны

Лавров: Выступающие за вывод российских войск из Приднестровья хотят войны
Сергей Лавров / Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ считает, что молдавскому правительству "подсказывают" недоброжелатели России

01.09.17 384
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Москва считает, что вывод российских войск из Приднестровья  лоббируют силы, настроенные на войну в регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения со студентами МГИМО, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что можно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто это подсказал молдавскому правительству, они хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой", - заявил российский министр.

По словам Лаврова, требования вывода войск из Приднестровья ­ "это линия на сдерживание России".

Напомним, парламент Молдовы принял заявление с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат. В свою очередь пророссийская оппозиция покинула зал заседания в знак протеста. 

 

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