Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", и что таких государств достаточно много. Об этом он сказал в ходе общения со студентами МГИМО, передает УНИАН.

По словам Лаврова, многие иностранные аналитические журналы констатируют, что Россия имеет суперсовременную армию и флот.

"Это мы говорим не для того, чтобы кого-то провоцировать на гонку вооружений и на то, чтобы испытать нас на прочность. Просто слабо вооруженная страна становится реально объектом поглощения не в юридическом плане, не в международно-правовом плане, а в плане самостоятельности, их достаточно много", - заявил Лавров.

По его словам, в истории много примеров, когда Россию "сдерживали", в том числе военными мерами, а не только санкциями.