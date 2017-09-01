Молдова депортировала российскую делегацию, направляющуюся в Приднестровье

В Тирасполе обвинили Кишинев в ужесточении политико-дипломатической блокады непризнанной республики

За последние дни в аэропорту Кишинева сотрудники пограничной полиции запретили въезд на территорию Молдовы членам делегации из России и Южной Осетии, направлявшимся в Приднестровье. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на МИД непризнанной республики.

В сообщении говорится, что депортировали президента коллегии военных экспертов России, почетного председателя Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадетов России" Александра Владимирова.

Также из страны выслали членов делегации Южной Осетии во главе с руководителем администрации главы Южной Осетии Игорем Козаевым и помощником исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволодом Железновым.

"Действия представителей Республики Молдова свидетельствуют об очередном витке применения Кишиневом механизмов фильтрации иностранных гостей, следующих в Приднестровье", - заявили в МИД непризнанной республики.

МИД непризнанной республики направил обращение в адрес Кишинева, а также всех участников переговоров в формате "5+2" с требованием приложить усилия "по недопущению любых форм ограничения неотъемлемых прав граждан ПМР и ужесточения политико-дипломатической блокады Приднестровья".

Напомним, парламент Молдовы принял заявление с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат. В свою очередь пророссийская оппозиция покинула зал заседания в знак протеста.