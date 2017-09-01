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Главная » Мир » Спецслужбы ФРГ знают, как Россия может вмешаться в выборы в бундестаг
Спецслужбы ФРГ знают, как Россия может вмешаться в выборы в бундестаг
Здание Бундестага / Фото из открытых источников

Спецслужбы ФРГ знают, как Россия может вмешаться в выборы в бундестаг

Хакеры, возможно, попытаются атаковать каналы передачи данных, а также фейками дискредитировать избирательную систему в целом

01.09.17 38
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Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) назвало варианты возможного вмешательства российских хакеров в процесс сентябрьских выборов в бундестаг. Об этом изданию Spiegel Online рассказал глава ведомства Арне Шёнбом, передает Deutsche Welle.

По словам эксперта, несмотря на то, что процесс немецких выборов значительно более защищен от попыток фальсификаций, чем в США, где широко используются машины для голосования, хакеры все же могут попытаться атаковать каналы системы, передающие данные о результатах выборов.

Но и это может быть не основной их целью, считает глава ведомства. По его мнению, злоумышленники могут предпринять попытку посеять хаос.

"Даже после выборов преступники могут попытаться повлиять на доверие граждан к выборным процедурам, распространяя ложные заявления об имевших место нарушениях", -– отметил Шёнбом.

Помимо этого, в BSI не исключают и прямого вмешательства в предвыборную кампанию с помощью похищенных в 2015 году с сервера бундестага конфиденциальных данных объемом до 16 Гб. Тогда хакеры атаковали также и окружной предвыборный штаб канцлера Ангелы Меркель. Издание отмечает, что прецеденты использования такого рода данных были как на выборах президента США в 2016-м, так и на выборах французского лидера в 2017 году.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября. Почти каждый третий избиратель в собирается проголосовать по почте. В Германии пока не уверены в том, что вмешательство в выборы вписывается в планы Кремля, но у России "есть возможности для этого", заявил президент конституционной защиты Германии Ханс-Георг Маассен.

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