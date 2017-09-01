Китайцев будут наказывать за неуважение к гимну

Жителей КНР будут наказывать за неуважение к национальному гимну страны — песне "Марш добровольцев". Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на принятый закон, передает УНИАН.

Отныне гимн запрещено использовать в рекламе и в качестве фоновой музыки, а также включать на похоронах и в других неподобающих случаях. Нельзя также исполнять пародийные или искаженные версии. Если гимн исполняется во время публичного мероприятия, всем посетителям надлежит встать и петь его. За нарушение положений нового закона можно попасть под административный арест на срок до 15 суток.

Цель правового акта — "защитить честь национального гимна", "пропагандировать патриотизм" и "поощрить базовые социалистические ценности".

Схожие закону положения будут также инкорпорированы в законодательство специальных административных районов Гонконг и Макао.