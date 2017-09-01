Жириновский переживает за пустые пляжи

Лидер ЛДПР будет добиваться переноса начала учебного года на 1 октября

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что будет добиваться переноса начала учебного года на первое октября, чтобы семьи продолжали ездить на отдых.

"Вот сейчас с первого сентября - пустые пляжи, пустые санатории, базы отдыха, пионерские лагеря, потому что они все должны быть в школе, в вузе; а если мы введем начало учебного года с первого октября, все будут продолжать ехать на юг. Мы этого будем обязательно добиваться", — цитирует Интерфакс Жириновского.

Он уточнил, что принять такое решение можно, не изменяя продолжительность учебного года и школьных каникул.

Напомним, Фокус разбирался, чему родители и дети учат друг друга.