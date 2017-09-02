США инициируют реформирование ООН

Президент США Дональд Трамп попытается получить глобальную поддержку в вопросе ее реформирования, собрав страны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Представители стран будут приглашены, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

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"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив", − говорится в проекте декларации, которая поступила в распоряжение Reuters.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН, обеспечивая 22% из 5,4 миллиардов долларов двухлетнего базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет 7,3 миллиарда долларов.

Напомним, Израиль решил заняться шантажом ООН.