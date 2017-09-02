Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » США инициируют реформирование ООН

США инициируют реформирование ООН

США инициируют реформирование ООН
Фото из открытых источников

Дональд Трамп поддержал Антонио Гутерреша

02.09.17 549
200

Президент США Дональд Трамп попытается получить глобальную поддержку в вопросе ее реформирования, собрав страны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Представители стран будут приглашены, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов в поддержку усилий Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "инициировать эффективную и значимую реформу".

"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив", − говорится в проекте декларации, которая поступила в распоряжение Reuters.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН, обеспечивая 22% из 5,4 миллиардов долларов двухлетнего базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет 7,3 миллиарда долларов.

Напомним, Израиль решил заняться шантажом ООН.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США стали крупнейшим донором УкраиныГриневич хочет педагогической свободы для учителяТрамп недоволен Тиллерсоном, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 41777
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2319
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4499
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 976
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2779
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1178
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1550
  1. Белорусские баржи приплыли в Киевский речпорт 4200 / 4711
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 3866 / 4856
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3560 / 41777
  4. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 1949 / 2140
  5. Около 4 тысяч человек пострадали после взрывов в Балаклее 1704 / 1848
  6. Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", – Лавров 1604 / 1769
  7. Транзит российского газа через Украину бьет рекорды 1534 / 1811
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 40 / 41777
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 32 / 4856
  3. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 7 / 2140
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5 / 2733
  5. Гриневич хочет педагогической свободы для учителя 4 / 130
  6. Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу 4 / 538
  7. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 4 / 1629
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.