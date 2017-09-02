В центре Франкфурта начинается обезвреживание бомбы

Во Франкфурте в воскресенье пройдет операция по обезвреживанию 1,4-тонной бомбы HC 4000, сброшенной британскими летчиками в годы Второй мировой войны.
Как пишет Коммерсант, бомбу, которую в военное время прозвали "Блокбастер" за способность сносить с лица земли целые кварталы, нашли во вторник во время строительных работ на Висмарской улице.
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Обезвреживанию предшествовала эвакуация 70 тыс. жильцов из домов на близлежащих улицах.
В полдень начнется обезвреживание. В случае, если все пойдет по плану, в восемь вечера граждане смогут вернуться в свои жилища.
Напомним, Трамп похвалил военных за использование "матери всех бомб" в Афганистане.