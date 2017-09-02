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Главная » Мир » В центре Франкфурта начинается обезвреживание бомбы

В центре Франкфурта начинается обезвреживание бомбы

В центре Франкфурта начинается обезвреживание бомбы
Фото: Quora

Операции предшествовала эвакуация 70 тысяч жителей

02.09.17 218
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Во Франкфурте в воскресенье пройдет операция по обезвреживанию 1,4-тонной бомбы HC 4000, сброшенной британскими летчиками в годы Второй мировой войны.

Как пишет Коммерсант, бомбу, которую в военное время прозвали "Блокбастер" за способность сносить с лица земли целые кварталы, нашли во вторник во время строительных работ на Висмарской улице.

Обезвреживанию предшествовала эвакуация 70 тыс. жильцов из домов на близлежащих улицах.

В полдень начнется обезвреживание. В случае, если все пойдет по плану, в восемь вечера граждане смогут вернуться в свои жилища.

Напомним, Трамп похвалил военных за использование "матери всех бомб" в Афганистане.

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