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Главная » Мир » Варшава хочет требовать репарации от Москвы

Варшава хочет требовать репарации от Москвы

Варшава хочет требовать репарации от Москвы
Иллюстративное фото

В 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату 30 миллионов рублей золотом

02.09.17 294
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Вице-министр юстиции Польши Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что официальной Варшаве необходимо требовать военные репарации от России как наследницы СССР.

Об этом сообщает "Польское радио".

Во время пресс-конференции Мосиньский напомнил, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом.

Мосиньский подчеркнул, что эти деньги не были выплачены. По его мнению, Россия, "будучи наследницей СССР", должна задуматься над деталями Рижского договора.

"Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше", - заявил замминистра юстиции Польши Патрик Який.

Напомним, Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах.

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