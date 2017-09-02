Забор на границе с Украиной и Беларусью построит Польша

Министерство финансов Польши выделит 130 млн злотых (30 млн евро) на строительство вдоль границы страны с Украиной и Беларусью ограждения для предотвращения миграции диких кабанов.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель, передает Польское радио.

По мнению экспертов, причиной появления африканской чумы свиней (АЧС) в Польше были зараженные этим вирусом дикие кабаны, зашедшие на ее территорию из Беларуси. Министр сельского хозяйства считает, что забор необходим, несмотря на то, что осенью количество новых очагов африканской чумы свиней должно значительно уменьшиться, наиболее опасные месяцы, когда развитие болезни достигает пика, это июнь, июль и август.

Чиновник также напомнил, что в соответствии с недавним ужесточением требований к биострахованию, Польская охотничья организация обязана до 30 ноября уменьшить количество диких кабанов на территории, находящейся под угрозой появления АЧС, до 0,1 особи на один квадратный километр.

Напомним, Турция решила отгородиться от Ирана стеной.