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Главная » Мир » Из Чечни тайно вывезли десятки геев, - СМИ

Из Чечни тайно вывезли десятки геев, - СМИ

Из Чечни тайно вывезли десятки геев, - СМИ
Фото: KNK.Media

Эвакуация, организованная главой МИД Канады Христей Фриланд, не подпадает под действие международных конвенций 

02.09.17 261
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Канадское правительство в рамках тайной программы организовало вывоз из Чечни и других регионов Кавказа несколько десятков людей нетрадиционной сексуальной ориентации

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Globe and Mail.

"В течение трех последних месяцев федеральное правительство тайно перевозило чеченских геев из России в Канаду в рамках уникальной для мира секретной программы", - пишет издание.

Общее количество людей, которые таким образом выехали из России в Канаду, составляет 30 человек. Большинство из них являются мужчинами из Чечни, но есть и женщины и представители других регионов Северного Кавказа.

При содействии правительства им предоставлялся статус беженцев и поддержка государства.

"Эвакуация, организованная главой МИД Христей Фриланд, не подпадает под действие международных конвенций и может навредить и так напряженным отношениям между Россией и Канадой", - отмечает издание.

Сначала наличие такой программы приходилось держать в секрете, чтобы не навредить тем представителям сексуальных меньшинств, которые еще не успели уехать. Сейчас же, по мнению собеседников издания в правительстве, все люди, которые изъявили желание эмигрировать, уже прилетели в Канаду или на пути к ней.

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