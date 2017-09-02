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Главная » Мир » Нормальный диалог с РФ будет после того, как она выполнит "Минск", – Меркель

Нормальный диалог с РФ будет после того, как она выполнит "Минск", – Меркель

Нормальный диалог с РФ будет после того, как она выполнит "Минск", – Меркель
Ангела Меркель / Фото из открытых источников

Сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией

02.09.17 50
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает важным поддержание контактов с Россией ради обеспечения общей безопасности, однако условием возвращения к нормальному диалогу называет выполнение Минских договоренностей. Об этом Меркель заявила в своем субботнем видеоподкасте, передает Укринформ.

"С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов (с Россией). Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры", – подчеркнула Меркель.

Она повторила озвученный не единожды тезис о том, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.

По словам Меркель, она всегда ратовала за то, чтобы "несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности", не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.

Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между Соединенными Штатами Америки и Россией.

Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение. "Германия обязалась, в числе прочего, ни при каких условиях не использовать ядерное оружие", - напомнила она. Правительство ФРГ, по словам его главы, стремится к миру без ядерного оружия. В вопросе разоружения, считает она, северокорейский кризис должен заставить всех активизировать этот процесс, в котором НАТО должно выступать единым фронтом, но одну из решающих ролей играет опять же Россия.

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