Британия должна будет платить Брюсселю до 2023 года, – еврокомиссар

Прежде чем говорить о торговом соглашении ЕС и Великобритании после Brexit, необходимо достичь прогресса в "фундаментальных вопросах"

Великобритания должна будет осуществлять выплаты Брюсселю вплоть до 2023 года, то есть после официального выхода страны из ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Европейская правда.

Эттингер заявил, что не может быть никаких переговоров с Британией по торговому соглашению после Brexit, пока обе стороны не достигнут прогресса в "фундаментальных вопросах", включая будущие платежи Брюсселю.

"Европейский Союз надеется, что британцы будут придерживаться своих обещаний. Они должны полностью выполнить свои финансовые обязательства до конца 2020 года и продолжать осуществлять выплаты в ЕС до 2023 года", - сказал Эттингер.

Еврокомиссар по вопросам бюджета считает, что будущие права граждан ЕС в Британии и статус границы с Ирландией также должны быть решены до начала торговых переговоров.

Ранее Эттингер заявлял, что Лондон будет вынужден выплачивать в бюджет ЕС компенсационные выплаты до 2020 года.

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Напомним, британская команда переговорщиков во главе с Дэвидом Дэвисом требует правовых разъяснений от должностных лиц Брюсселя относительно платы за процесс выхода из Европейского Союза.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщило, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit. От Брюсселя ожидают согласия обсудить торговое соглашение в рамках соглашения о будущем партнерстве.