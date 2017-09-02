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Главная » Мир » В Дании подготовили законопроект против "Северного потока-2"
В Дании подготовили законопроект против "Северного потока-2"
Фото: pipelinesinternational.com

В Дании подготовили законопроект против "Северного потока-2"

Предлагается внести изменения в закон о континентальном шельфе

02.09.17 49
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Правительство Дании подготовило и направило на обсуждение проект закона, который сможет запретить строительство газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politiken.

Документ разработан по внешнеполитическим соображениям и соображениям безопасности.

Правительство Дании предлагает внести изменения в закон о континентальном шельфе, который предусматривают отказ на проведение трубопроводов только в случае экологической угрозы. Новый законопроект предполагает, что заявки на проведение трубопроводов сможет рассматривать МИД Дании.

"Принятие решения по заявкам на проведение трубопроводов в территориальных водах имеет такую специфику, что более подходит для обсуждения на уровне министров", – говорится в комментарии к законопроекту.

По данным Politiken, в правительстве Дании опасаются превращения поставок газа по "Северному потоку" в политический инструмент российских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии отклонили 5 проектов по "Северному потоку-2". До этого в стране начались слушания по проекту газопровода, которые должны стать еще одним этапом для разрешения строительства магистрали.

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