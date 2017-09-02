Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена

Немецкие власти не увидели для этого правовых оснований

Германия отклонила запрос турецких властей с требованием заморозить активы сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, Турция требовала заморозить счета 80 человек, которые проживают в Германии и якобы поддерживают Гюлена. Немецкие власти отказались это делать, не увидев правовых оснований для заморозки активов.

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может ужесточить политику в отношении Турции в ответ на задержание своих граждан.