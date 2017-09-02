Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Автобусы с боевиками ИГИЛ застряли в пустыне, – Хезболла

Автобусы с боевиками ИГИЛ застряли в пустыне, – Хезболла

Автобусы с боевиками ИГИЛ застряли в пустыне, – Хезболла
Фото из открытых источников

Продвижение конвоя заблокировали силы коалиции

02.09.17 276
100

Ливанская боевая группа "Хезболла" заявила, что автобусы с боевиками ИГИЛ и их семьями застряли в пустыне, поскольку самолеты возглавляемой США коалиции заблокировали продвижение боевиков в восточную Сирию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Согласно договору о перемирии, боевики ИГИЛ согласились оставить свой анклав, который пересекал ливано-сирийскую границу, и отправились в восточную Сирию.

"Хезболла" заявила, что она и сирийская армия выполнили свои обязательства по обеспечению безопасного продвижения конвоя с боевиками ИГИЛ и их семьями с подконтрольных сирийскому правительству территорий.

Однако, по ее словам, американские боевые самолеты заблокировали продвижение конвоя в пункт назначения на территории, находящиеся под контролем ИГИЛ, а также препятствуют любой помощи людям в этих автобусах, среди которых есть люди старшего возраста, раненые и беременные женщины.

В сообщении боевой группы "Хезболла" говорится, что шесть автобусов с конвоя остаются до сих пор на территории, подконтрольной сирийскому правительству.

Ливанская шиитская группа "Хезболла", союзник сирийского правительства президента страны Башара Асада, призвала международное сообщество вмешаться, чтобы избежать того, что она назвала "массовым убийством людей, которые застряли в автобусах в пустыне".

В то же время, по информации DW, ссылающегося на сообщение сил антиисламистской коалиции под предводительством США, конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков "Исламского государства" и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни.

Силы коалиции заблокировали перемещение конвоя. "Коалиция не атаковала конвой. В соответствии с законами вооруженного конфликта, коалиция атаковала боевиков ИГИЛ и транспортные средства, включительно с одним танком, военизированными автомобилями и транспортными средствами, которые пытались организовать движение боевиков ИГИЛ до границы с нашими иракскими партнерами", – говорится в заявлении коалиционных сил.

Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой "Хезболла", которое поддерживает Асада. В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем боевики ИГИЛ согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком. Коалиция под предводительством США и Ирак запротестовали и обратились к России с требованием донести свое несогласие до правительства Асада.

Напомним, самолеты возглавляемой США коалиции нанесли воздушные удары, чтобы заблокировать продвижение боевиков "Исламского государства" и их семей для выезда на территорию, контролируемую ИГИЛ востоке Сирии.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Британии насчитали около 35 тыс. исламистовИрак объявил о победе над ИГИЛ в Таль-АфареПрезидент Ливана заявил, что ИГИЛ побежден

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 43652
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2347
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4613
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 999
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2809
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1196
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1576
  1. Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН 4517 / 5140
  2. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 2641 / 3117
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2556 / 43652
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 2472 / 6437
  5. Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс 1807 / 2166
  6. В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо 1484 / 1721
  7. Кличко запретил ГогольFEST-2017 в Театре на Подоле 1376 / 1606
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 25 / 43652
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 24 / 6437
  3. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 21 / 3117
  4. В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо 8 / 1721
  5. Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН 4 / 5140
  6. Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс 4 / 2166
  7. США инициируют реформирование ООН 3 / 681
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.