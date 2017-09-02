Автобусы с боевиками ИГИЛ застряли в пустыне, – Хезболла

Ливанская боевая группа "Хезболла" заявила, что автобусы с боевиками ИГИЛ и их семьями застряли в пустыне, поскольку самолеты возглавляемой США коалиции заблокировали продвижение боевиков в восточную Сирию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Согласно договору о перемирии, боевики ИГИЛ согласились оставить свой анклав, который пересекал ливано-сирийскую границу, и отправились в восточную Сирию.

"Хезболла" заявила, что она и сирийская армия выполнили свои обязательства по обеспечению безопасного продвижения конвоя с боевиками ИГИЛ и их семьями с подконтрольных сирийскому правительству территорий.

Однако, по ее словам, американские боевые самолеты заблокировали продвижение конвоя в пункт назначения на территории, находящиеся под контролем ИГИЛ, а также препятствуют любой помощи людям в этих автобусах, среди которых есть люди старшего возраста, раненые и беременные женщины.

В сообщении боевой группы "Хезболла" говорится, что шесть автобусов с конвоя остаются до сих пор на территории, подконтрольной сирийскому правительству.

Ливанская шиитская группа "Хезболла", союзник сирийского правительства президента страны Башара Асада, призвала международное сообщество вмешаться, чтобы избежать того, что она назвала "массовым убийством людей, которые застряли в автобусах в пустыне".

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В то же время, по информации DW, ссылающегося на сообщение сил антиисламистской коалиции под предводительством США, конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков "Исламского государства" и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни.

Силы коалиции заблокировали перемещение конвоя. "Коалиция не атаковала конвой. В соответствии с законами вооруженного конфликта, коалиция атаковала боевиков ИГИЛ и транспортные средства, включительно с одним танком, военизированными автомобилями и транспортными средствами, которые пытались организовать движение боевиков ИГИЛ до границы с нашими иракскими партнерами", – говорится в заявлении коалиционных сил.

Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой "Хезболла", которое поддерживает Асада. В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем боевики ИГИЛ согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком. Коалиция под предводительством США и Ирак запротестовали и обратились к России с требованием донести свое несогласие до правительства Асада.

Напомним, самолеты возглавляемой США коалиции нанесли воздушные удары, чтобы заблокировать продвижение боевиков "Исламского государства" и их семей для выезда на территорию, контролируемую ИГИЛ востоке Сирии.