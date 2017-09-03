В КНДР прошли испытания водородной бомбы

В Японии и Южной Корее зафиксировали мощное землетрясение

Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. Соответствующее заявление было сделано на государственном телевидении КНДР в воскресенье, 3 сентября, передает 112 Украина со ссылкой на Yonhap.

Ранее власти Японии и Южной Кореи заявили, что причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР, сообщает Европейская правда.

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По данным сейсмологов, зафиксировано землетрясение магнитудой 6.3 – в 10 раз мощнее, чем все предыдущие, к которым приводили северокорейские ядерщики.

Этот ядерный взрыв стал шестым, что его провели северокорейские военные. Расчетная мощность водородной бомбы, пока не сообщается.