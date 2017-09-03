Жертвами "Лидии" в Мексике стали 7 человек

Жертвами тропического шторма "Лидия", который обрушился на мексиканский штат Южная Калифорния, стали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате шторма погибли по меньшей мере семь человек, из которых двое - дети. Часть из них стала жертвами ударов электрическим током, другие утонули, пытаясь пересечь затопившие окрестности потоки воды. Кроме того, стихия повредила дороги, дома и линии электропередач.

По сведениям национального центра США по предупреждению ураганов, шторм продолжил движение в северо-восточном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра достигла 65 км/ч.

Напомним, число жертв урагана "Харви" и его последствий в США достигло 47 человек. Власти Техаса продолжают операции по поиску пропавших без вести.