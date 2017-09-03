Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Жертвами "Лидии" в Мексике стали 7 человек

Жертвами "Лидии" в Мексике стали 7 человек

Жертвами "Лидии" в Мексике стали 7 человек
Иллюстративное фото

Максимальная скорость ветра во время шторма достигает 65 км/ч

03.09.17 69
000

Жертвами тропического шторма "Лидия", который обрушился на мексиканский штат Южная Калифорния, стали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате шторма погибли по меньшей мере семь человек, из которых двое - дети. Часть из них стала жертвами ударов электрическим током, другие утонули, пытаясь пересечь затопившие окрестности потоки воды. Кроме того, стихия повредила дороги, дома и линии электропередач.

По сведениям национального центра США по предупреждению ураганов, шторм продолжил движение в северо-восточном направлении со скоростью 19 км/ч. Максимальная скорость ветра достигла 65 км/ч.

Напомним, число жертв урагана "Харви" и его последствий в США достигло 47 человек. Власти Техаса продолжают операции по поиску пропавших без вести.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ураган "Харви" забрал жизни 47 американцевПосле "Харви" на США надвигается "Ирма"Два взрыва прогремели на химзаводе в США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 44909
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2359
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4652
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 1011
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2817
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1204
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1588
  1. Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН 4737 / 5288
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3946 / 44909
  3. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 3013 / 6934
  4. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 2810 / 3303
  5. Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс 2014 / 2322
  6. В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо 1697 / 1926
  7. Кличко запретил ГогольFEST-2017 в Театре на Подоле 1529 / 1713
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36 / 44909
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 30 / 6934
  3. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 23 / 3303
  4. В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо 8 / 1926
  5. Нервная еда. 8 блюд и напитков, от которых нужно отказаться, если у вас стресс 4 / 2322
  6. Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН 4 / 5288
  7. Замок "Белый лебедь". О чем может рассказать Меджибожская крепость 3 / 422
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.