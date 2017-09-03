Россия закрыла три диппредставительства в США

Россия выполнила требования американских властей и закрыла три дипломатических представительства на территории США - генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Об этом сообщает DW.

Перед закрытием диппредставительства были проинспектированы в присутствие сотрудников российского посольства. Это сделали, чтобы убедиться, что российские дипломаты покинули свои рабочие места.

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в Facebook назвала проверку "обыском" и "адской клоунадой".

"Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", - написала Захарова. По ее словам, сотрудники ФБР собирались взломать двери, но сотрудники диппредставительств сами открыли.

Напомним, 31 августа Госдеп США потребовал от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта - один в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Дедлайном закрытия Вашингтон установил 2 сентября.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на "необоснованные действия" России, в частности в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в РФ.