В Сеуле мощность северокорейской водородной бомбы оценили в 100 килотонн

Сброшенная в 1945 году американцами бомба на Нагасаки была в пять раз меньше

Мощность водородной бомбы, испытания которой провела Северная Корея, составила 100 килотонн, что в пять раз больше сброшенной в 1945 году на японский Нагасаки. Об этом заявил глава оборонного комитета парламента Южной Кореи Корея Ким Ен У, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"По оценкам, мощность бомбы составила до 100 килотонн. Это предварительный отчет", - заявил южнокорейский чиновник.

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Он также добавил, что бомба КНДР была в 4-5 раз мощнее сброшенной на японский Нагасаки в 1945 году. Отметим, по оценкам экспертов, тогда США сбросили на Нагасаки бомбу мощностью в 20 килотонн, на Хиросиму - 13 килотонн.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.