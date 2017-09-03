Brexit оказался под вопросом из-за разногласий партий

Выход Великобритании из Европейского союза может сорваться из-за разногласий внутри основных партий. Об этом заявил лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Я думаю, более чем вероятно, что Brexit может никогда не состояться", - заявил Кейбл.

По его мнению, срыв Brexit возможен в результате напряженности внутри основных политических партий страны.

"Поскольку напряженность внутри и между крупными партиями настолько велика, что та или иная может позволить общественности решить, что делать дальше", - отметил Кейбл.

Таким образом, он не исключил повторный референдум о выходе Британии из Евросоюза.

Напомним, Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины.