Россия обвинила США в захвате своих диппредставительств

Россия обвинила США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Об этом говорится в размещенном в воскресенье заявлении на сайте МИД РФ.

"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - заявили в МИД РФ.

В МИД России назвали эти действия "откровенно враждебным актом" и "грубым нарушением" Вашингтоном международного права.

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"Призываем американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - заявили российские дипломаты.

Напомним, Россия выполнила требования американских властей и закрыла три дипломатических представительства на территории США - генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.