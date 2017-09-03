Россия обвинила США в захвате своих диппредставительств

Россия обвинила США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Об этом говорится в размещенном в воскресенье заявлении на сайте МИД РФ.
"2 сентября властями США захвачены здания генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке", - заявили в МИД РФ.
В МИД России назвали эти действия "откровенно враждебным актом" и "грубым нарушением" Вашингтоном международного права.
"Призываем американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - заявили российские дипломаты.
Напомним, Россия выполнила требования американских властей и закрыла три дипломатических представительства на территории США - генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.