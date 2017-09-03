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Главная » Мир » Китай решительно осудил испытание водородной бомбы в КНДР
Китай решительно осудил испытание водородной бомбы в КНДР
Фото из открытых источников

Китай решительно осудил испытание водородной бомбы в КНДР

КНР призвала Северную Корею уважать резолюцию Совбеза ООН

03.09.17 10
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Министерство иностранных дел Китая в воскресенье призвало Северную Корею прекратить неправомерные действия после заявлений Пхеньяна об успешном испытании водородной бомбы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"В своем заявлении внешнеполитическое ведомство Китая подчеркнуло, что страна решительно выступает против, решительно осуждает действия Северной Кореи и призвала КНДР уважать резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. 

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