И такое бывает.16 диких и смешных случаев в аэропортах и на бортах самолётов

Корреспондент Business Insider расспросила бортпроводников и сотрудников аэропортов о наиболее ярких воспоминаниях за время работы

Самые популярные аэропорты мира ежегодно пропускают от 55 млн до 100 млн пассажиров. Пообщавшись с бортпроводниками и менеджерами с регистрационных стоек, корреспондент Business Insider Рэйчел Джиллетт убедилась: в неиссякаемом пассажиропотоке время от времени встречаются настоящие чудаки. "Никогда не говорите "никогда", потому что странность примет вызов и превзойдёт саму себя", — предупредил её один из членов экипажа самолёта.

И всё же выходки некоторых путешественников сбивают с толку даже опытных стюардов и стюардесс. В подборке Business Insider — несколько самых запоминающихся ситуаций, ставших легендой среди членов экипажа и сотрудников аэропортов.

Йога в камбузе. Корреспондент Business Insider попросил бортпроводника с 4-летним опытом работы рассказать о самой необычной ситуации на борту. "Это были йогины, которые пытались использовать нашу бортовую кухню как свою персональную студию", — вспомнил стюард.

Просьбы о странных объявлениях. Бортпроводница с трёхлетним стажем рассказал корреспонденту Business Insider о том, что её не раз просили о нестандартном извещении по громкоговорителю.

"Когда мы пролетали над Пенсильванией, рассерженный джентльмен попросил меня сделать объявление. Я спросила, о чём он хотел бы сообщить", — интригует сотрудница. По мнению пассажира, один из его попутчиков нарочно портил воздух в салоне. "Кто-то здесь испускает газы, и я требую, чтобы он немедленно прекратил!" — возмущённо воскликнул пассажир.

Во время другого рейса пассажир попросил её сделать объявление для своего соседа, чтобы тот не занимал весь подлокотник.

Встреча со знаменитостями. "Самый странный случай на службе — когда в нашей комнате для отдыха ждал посадки Майкл Джексон", — признался Business Insider агент по обслуживанию клиентов. По его словам, неожиданный гость появился в служебном помещении не случайно — звезда не хотела "светиться" в общем терминале.

Приготовление супа из воды из-под крана. Хезер Вайлд, бывшая стюардесса и активный пользователь Quora, уверяет: уж она-то во время полётов не раз сталкивалась с тем, что многие сочли бы дикостью.

Выходки некоторых путешественников сбивают с толку даже опытных стюардов и стюардесс

Однажды какие-то чудаки решили приготовить суп, воспользовавшись водой из-под крана в уборной самолёта. "Ребята, а ведь эта вода даже не очищалась ни разу", — возмутилась она.

Старушки-хулиганки. Менеджер в отставке, посвятивший работе в аэропортах 21 год, самым забавным рабочим моментом считает конфликт коллеги со старенькой клиенткой. "Я собственными глазами видел, как пожилая леди гналась за агентом по продаже билетов, пытаясь ударить его массивной тростью", — делится он.

Взрослая истерика. "Однажды я видел, как мужчина в возрасте 45+ улёгся посреди вестибюля и устроил такую истерику, которой позавидовал бы любой двухлетний ребёнок", — признался Business Insider бывший агент по обслуживанию клиентов.

Варварство в уборной. Стюардесса с 30-летним стажем самым странным опытом назвала встречу с человеком, не умевшим или не желавшим правильно пользоваться унитазом. "Пассажир залез на опущенную крышку унитаза и испражнялся поверх него", — заявила она.

Тоска по своим одеялам. "Разгневанный бизнесмен, который предъявлял претензии по поводу выдачи и приёма багажа, в конце концов признался мне, что реальная причина его плохого настроения — недосып, ведь он не мог уснуть без своего одеяла", — развела руками одна из опрошенных Business Insider стюардесс в отставке.

Пакуется всё, даже кухонные мойки. "Какой-то клиент действительно явился на check-in с кухонной мойкой", — вспомнил один из опрошенных сотрудников аэропорта.

Ломающая кости турбулентность. "Одной из самых необычных вещей, которые случались со мной за годы службы, была турбулентность", — рассказала бывшая стюардесса с 27-летним опытом работы. По её словам, когда самолёт попал в зону турбулентности, её дважды ударило о потолок и пол, а затем она сломала ногу, так как на неё упал передвижной столик с едой.

Домашние любимцы вместо животных-поводырей. "Какой-то пассажир попытался пронести на борт кенгурёныша, уверяя, что это его животное-поводырь", — поделился агент по работе с клиентами, проработавший на этой должности 18 лет.

Нескрываемый страх полёта. "У меня была женщина, которая бросилась в в нашу гардеробную. (Она подумала, что здесь находится уборная.) Там пассажирка свернулась в позу эмбриона и начала сосать большой палец", — рассказала Business Insider стюардесса с 30-летним стажем.

Степень наготы. "Однажды на борт самолёта попытался попасть пассажир в дождевике, но без штанов". По словам собеседницы Business Insider, за 40 лет работы стюардессой это был самый необычный случай в её карьере.

Кража сэндвичей. "Какой-то пассажир украл у нас сэндвич", — вспомнил стюард в отставке. По его словам, этот сэндвич одна из членов экипажа купила для себя в аэропорту. Она откусила немного и оставила его на стойке, чтобы помочь кому-то. Когда вернулась, её сэндвич (с ободком помады вокруг откушенного места) исчез.

Позже стюардесса всё же обнаружила вора — он доедал добычу на своём месте. На вопрос, как можно было взять чей-то сэндвич, с помадой на нём, несчастный развёл руками: "Я был голоден".

Нешуточные недопонимания. "Я проводила регистрацию одной дамы для полёта, и она сказала мне, что везёт в багаже мёртвое дитя", — рассказала корреспонденту Business Insider одна из агентов по работе с клиентами.

"Как оказалось, это был не мёртвый ребёнок, а прах собаки, его кремация была выполнена по всем правилам, всё было герметично упаковано, — пояснила агент. — Но дама сказала нам о том, что это собака, только после того, как мы осмотрели сумку. Мёртвый пес — это не ребёнок. Не надо говорить мне, что везёте в своей сумке мёртвое дитя!"

Ноги — везде. Бортпроводница с 10-летним опытом работы призналась Business Insider: то, с каким упорством люди пытаются пристроить свои ноги в ненадлежащее место, до сих пор вызывает у неё удивление. "Ваши ступни нельзя класть никуда кроме пола", — поясняла им она.

По материалам: Business Insider

Перевод Анны Синящик