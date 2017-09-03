Южная Корея согласна разместить у себя "мощнейшее тактическое оружие" из США

Южная Корея заявила о готовности разместить на своей территории "мощнейшее" тактическое оружие из США. Об этом по итогам заседания Совета безопасности Южной Кореи заявил главный советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ен, передает РБК со ссылкой на Younhap

По его словам, Сеул и его ближайший союзник, Вашингтон, в ближайшее время обсудят вопросы развертывания на территории Южной Кореи "самого мощного тактического оружия из США".

"Президент Мун Джэин поручил (военным, – ред.) разработать ответные шаги корейско-американского альянса по противодействию безрассудным провокациям со стороны Северной Кореи и быть готовыми к последующим провокациям", — сказал Чон Ый Ен.

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Кроме того, официальный Сеул заявил о том, что "решительно осуждает" последнее испытание ядерного оружия, проведенное Северной Кореей. Власти Южной Кореи также обещают, что будут добиваться "новых действенных санкций" в Совбезе ООН.

"Президент Мун Джэин заявил, что страна не позволит Северной Корее продолжать развивать свои ядерные и ракетные технологии", — сказал Чон Ый Ен.

Советник президента Южной Кореи также сообщил, что уже провел два телефонных разговора со своим американской коллегой, советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. По его словам, в ближайшее время будет согласовано время телефонных переговоров между президентами Южной Кореи и США.

Напомним, американское тактическое ядерное оружие было вывезено с территории Южной Кореи в 1991 году. В 2012 году конгресс США поддержал план его возвращения в Южную Корею для защиты от северокорейской угрозы, однако тогда Минобороны Южной Кореи негативно относилось к такой идее.