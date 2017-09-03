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Главная » Мир » Трамп: Разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают

Трамп: Разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают

Трамп: Разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

В КНДР, мол, понимают только одну вещь

03.09.17 195
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Президент США Дональд Трамп считает, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают. Об этом он написал в своем Twitter, передает Европейская правда.

"Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия, как и раньше, остаются очень враждебными и опасными для Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Президент США назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Трамп подтвердил свою позицию, что считает неэффективными дипломатические усилия разрешения кризиса с КНДР.

"Южная Корея убеждается, как я уже говорил им, что их разговоры об умиротворении с Северной Кореей не сработают, они понимают только одну вещь!" - написал американский президент.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. 

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