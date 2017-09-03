Минфин США готовит новые санкции против КНДР

Министерство финансов США представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием. Об этом министр Стивен Мнучин рассказал в интервью Fox News, сообщает Европейская правда со ссылкой Reuters.

В частности, санкции будут предусматривать прекращение всей торговли с Северной Кореей.

"Если страны хотят иметь дела с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими, чтобы экономически изолировать Северную Корею", - сказал он.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.