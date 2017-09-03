"Харви" нанес ущерб на 150-180 млрд долларов, - губернатор Техаса

Убытки от "Катрины" в 2005 году составили 120 млрд долларов

Ураган "Харви" нанес Техасу убытков на 150-180 млрд долларов США. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт, передает DW.

Эбботт отметил, что убытки от "Харви" превысят потери от мощных ураганов "Катрина" (опустошил в 2005 году Нью-Орлеан) и "Сэнди" (налетел в 2012-ом на северо-восточное побережье США).

"Катрина", насколько я вспоминаю, повлекла (убытки - ред.) на 120 млрд долларов, но если посмотреть на количество домов и предприятий, которые это ("Харви", - ред.) зацепило, то я думаю, что это будет стоить существенно больше, чем 120 млрд долларов, вероятно, от 150 до 180 миллиардов... Это намного больше, чем ураган "Сэнди", - заявил губернатор.

Напомним, число жертв урагана "Харви" и его последствий в США достигло 47 человек. Власти Техаса продолжают операции по поиску пропавших без вести.