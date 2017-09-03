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Главная » Мир » Туск: Евросоюз поддерживает ужесточение санкций против Северной Кореи

Туск: Евросоюз поддерживает ужесточение санкций против Северной Кореи

Туск: Евросоюз поддерживает ужесточение санкций против Северной Кореи
Дональд Туск / Фото: independent.co.uk

КНДР должна полностью отказаться от своих программ ядерного оружия

03.09.17 24
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Евросоюз готов ужесточить санкции в отношении Северной Кореи и одновременно призывает Пхеньян к возобновлению диалога по ее программам по разработке ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска, передает DW.

"ЕС готов усилить свою политику санкций… Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции ООН и продемонстрировать сильную решимость для достижения мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими", - говорится в заявлении.

Туск отметил, что КНДР должна полностью отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и таким образом, чтобы это можно было проверить.

"Она должна немедленно прекратить все связанные с этим виды деятельности", - считает президент Евросовета.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. 

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР.  Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.

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