Туск: Евросоюз поддерживает ужесточение санкций против Северной Кореи

Евросоюз готов ужесточить санкции в отношении Северной Кореи и одновременно призывает Пхеньян к возобновлению диалога по ее программам по разработке ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска, передает DW.

"ЕС готов усилить свою политику санкций… Мы призываем Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции ООН и продемонстрировать сильную решимость для достижения мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Ставки становятся слишком высокими", - говорится в заявлении.

Туск отметил, что КНДР должна полностью отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет и таким образом, чтобы это можно было проверить.

"Она должна немедленно прекратить все связанные с этим виды деятельности", - считает президент Евросовета.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.