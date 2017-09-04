Шульц проиграл Меркель в решающих теледебатах

Победу в телевизионных дебатах между ключевыми претендентами на пост канцлера Германии, которые прошли вечером в воскресенье, 3 сентября, одержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Об этом сообщает DW.
Согласно данным исследования института социологических исследований Infratest dimap по заказу телеканала ARD, Меркель набрала 55 % голосов респондентов, а Мартин Шульц - 35 %.
44 % отдали предпочтение канцлеру ФРГ в вопросе миграционной политики и беженцев, в то время как Шульца поддержали 39 % респондентов. По вопросам внешнеполитической повестки Берлина считают, что Меркель была более убедительна 61 % проголосовавших, ее соперник набрал 30 % голосов участников исследования.
Отношения с РФ, аннексия Россией Крыма и конфликт на востоке Украины не обсуждались.