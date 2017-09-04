ООН сегодня экстренно осудит очередные ядерные испытания КНДР

В понедельник, 4 сентября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ядерным испытанием Северной Кореи.
Об этом говорится в заявлении миссии США при ООН, которое цитируют мировые СМИ.
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"Посол Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в открытом зале в ответ на последнее ядерное испытание в Северной Кореи. Заседание Совета безопасности состоится в 10:00 утра", - отмечается в заявлении.
Напомним, Южная Корея согласна разместить у себя "мощнейшее тактическое оружие" из США.