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Главная » Мир » ООН сегодня экстренно осудит очередные ядерные испытания КНДР

ООН сегодня экстренно осудит очередные ядерные испытания КНДР

ООН сегодня экстренно осудит очередные ядерные испытания КНДР
Ким Чен Ын / Фото: GLOBAL LOOK press/ KCNA

Заседание Совбеза начнется в 10.00

04.09.17 55
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В понедельник, 4 сентября, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ядерным испытанием Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении миссии США при ООН, которое цитируют мировые СМИ.

"Посол Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в открытом зале в ответ на последнее ядерное испытание в Северной Кореи. Заседание Совета безопасности состоится в 10:00 утра", - отмечается в заявлении.

Напомним, Южная Корея согласна разместить у себя "мощнейшее тактическое оружие" из США.

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