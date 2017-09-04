Трампа могут сместить с должности

Если Вашингтон разорвет торговые отношения с Пекином

Президент США Дональд Трамп будет смещен с должности в случае, если Вашингтон разорвет торговые отношения с Пекином после ядерного испытания Пхеньяна.

Об этом основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж написал в сети микроблогов Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.

"90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж.

Отметим, ранее Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР.

Напомним, Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США.