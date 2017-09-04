Мусульман массово изгоняют из Мьянмы

В столкновениях погибли почти 400 человек

Около 73 тысяч представителей народности рохинджа, мусульман по вере, бежали от насилия на западе Мьянмы в соседнюю Бангладеш.

Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь управления Вивиян Тан, к бегству их вынудила новая вспышка насилия, начавшаяся в штате Ракхайн на западе Мьянмы еще 25 августа.

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Силовики Мьянмы и представители народности рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.

По данным военных Мьянмы, в столкновениях последних дней погибли почти 400 человек, большинство из них - боевики-рохинджа.

Беженцы заявляют, что силовики Мьянмы и толпы населения других этнических групп (по вере они в основном буддисты) нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и изгоняли из штата Ракхайн.

Напомним, Кремль не в курсе отъезда Кадырова в Иерусалим.