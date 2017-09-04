Тегеран оставил без изменения приговор американцам

Всех приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже

В Иране апелляционный суд оставил без изменения приговор, вынесенный гражданину США, двум лицам с двойным иранско-американским гражданством и жителю США из Ливана.

Их приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, передает Голос Америки.

Осуждены аспирант Принстонского университета Ван Сиуэ, иранско-американский бизнесмен Сиамак Намази, его престарелый отец Бакер и ливанский гражданин Низар Закка, у которого есть вид на жительство в США.

Ван Сиуэ якобы был частью "проекта по проникновению", в ходе которого нужно было собрать секретные статьи для США и Британии, в том числе для Госдепартамента, Принстонского университета, Гарварской школы имени Кеннеди и Британского института персидских исследований.

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Ливанский гражданин Закка был приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в $4,2 млн в 2016 году, когда его признали виновным в сотрудничестве, направленном против государства.

Правительственный чиновник пригласил Закку, специалиста по информационным технологиям, в Иран в 2015 году, но после участия в конференции в Тегеране он исчез.

Отметим, в июле президент США Дональд Трамп предупредил Иран о "новых и серьезных последствиях", если все несправедливо задержанные американские граждане не будут освобождены и возвращены.

Напомним, Турция решила отгородиться от Ирана стеной.