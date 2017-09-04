Личные данные американских разведчиков оказались в открытом доступе, - СМИ

Персональные данные военнослужащих и сотрудников разведки были, предположительно, выложены в незашифрованном виде и доступны для скачивания на некорректно настроенном облачном сервере.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

Речь идет о заявлениях о приеме на работу в частную охранную компанию TigerSwan в Северной Каролине. Самые ранние из них датированы 2009 годом. TigerSwan обвинила в утечке рекрутинговую компанию TalentPen, с которой, по ее словам, она работала в период, которым датированы документы.

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Большую часть файлов составляют резюме, в основном – военнослужащих, но также ветеранов разведки, одного шефа полиции и одного сотрудника ООН на Ближнем Востоке. Файлы содержали личную контактную информацию, включая адреса, телефоны и личные адреса электронной почты.

Напомним, НАТО формирует новое управление по разведке.