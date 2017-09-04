Меркель назвала "прискорбным" решение Шредера войти в состав руководства Роснефти

Канцлер ФРГ считает, что экс-канцлер подрывает санкции, которые ввел ЕС против России

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила бывшего главу немецкого правительства Герхарда Шредера за намерения занять пост в совете директоров российского концерна "Роснефть".

Об этом она заявила во время теледебатов с Мартином Шульцем, сообщает DW.

"Шредер подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", - сказала Меркель.

Говоря об ограничительных мерах, она имела в виду, что российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС из-за аннексии украинского полуострова Крым.

В свою очередь соперник действующего канцлера на будущих выборах Мартин Шульц также негативно высказался по поводу решения Шредера.

"Это плохо. Я считаю, что Герхард Шредер не должен был этого делать", - подчеркнул он.

Сам Шредер объяснил свое стремление войти в руководство Роснефти желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми".

Напомним, Шульц проиграл Меркель в решающих теледебатах.