Журналиста ВВС пытались сделать террористом

Вербовка происходила за год до совершения теракта на Лондонском мосту

Боевик террористической группировки ИГИЛ пытался склонить журналиста вещательной корпорации BBC к совершению террористического акта около Лондонского моста.

Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Выяснилось, что сотрудник BBC (его имя не сообщается) в течение двух лет проводил расследование об экстремистских группировках. Скрыв род своей деятельности, он вступил в переписку с боевиком ИГИЛ в Twitter.

Злоумышленник склонял журналиста к совершению террористической атаки в районе Лондонского моста в одиночку или с группой сообщников.

Вербовка происходила за год до совершения теракта.

В рамках расследования журналисту приходилось вступать в контакт с другими членами "Исламского государства", которые рассказывали ему о том, где можно купить оружие, и о планах дальнейших нападений.

Напомним, ИГИЛ планирует убить папу Римского.