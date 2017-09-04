Принцесса Японии отрекается от титула

Принцесса Мако Акисино, внучка императора Японии Акихито официально объявила о помолвке со своим студенческим другом.

Об этом сообщает BBC.

Ее избранником стал Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио.

Таким образом, мезальянс будет означать для принцессы потерю титула.

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"Я с детства знала, что после замужества потеряю свой статус, - рассказала принцесса. - Но хотя я и помогала императору и сама в меру своих возможностей исполняла официальные обязанности как член императорской семьи, мне в то же время очень дорога моя собственная жизнь".

Отметим, новость о помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.

Напомним, министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами.