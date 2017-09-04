Принцесса Японии отрекается от титула

Принцесса Мако Акисино, внучка императора Японии Акихито официально объявила о помолвке со своим студенческим другом.
Об этом сообщает BBC.
Ее избранником стал Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио.
Таким образом, мезальянс будет означать для принцессы потерю титула.
"Я с детства знала, что после замужества потеряю свой статус, - рассказала принцесса. - Но хотя я и помогала императору и сама в меру своих возможностей исполняла официальные обязанности как член императорской семьи, мне в то же время очень дорога моя собственная жизнь".
Отметим, новость о помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.
Напомним, министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами.