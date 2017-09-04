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Главная » Мир » В МИД РФ уже угрожают Трампу

В МИД РФ уже угрожают Трампу

В МИД РФ уже угрожают Трампу
Мария Захарова / Фото: Политикус

Россия больше не будет "идеализировать" США

04.09.17 1622
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не все американские президенты пробыли на посту до истечения срока. Об этом она рассказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя решение Вашингтона остановить работу трех российских диппредставительств в США, передает Европейская правда.

"Не все, вообще, американские президенты доходили до конца своего срока. Об этом, кстати, неплохо было бы помнить в сегодняшних исторических реалиях. О том, с каким государством мы имеем дело", - сказала Захарова.

Российская дипломат заявила, что Россия много лет идеализировала США, тогда как "надо прагматично смотреть на то, что есть в реальности, а не придумывать себе некий иллюзорный мир".

Захарова уточнила, что говорит не об импичменте президента США, а о том, "как построено государство и как борьба кланов в разные исторические моменты приводила к разным политических результатах".

Напомним, Россия выполнила требования американских властей и закрыла три дипломатических представительства на территории США - генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. 

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