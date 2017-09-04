Евросоюз рассмотрит продление "крымских" санкций против РФ 6 сентября

Визовые запреты и заморозку активов могут продлить еще на полгода

Послы Европейского союза рассмотрят продление санкций против России за аннексию Крыма 6 сентября 2017 года. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы Евросоюза проведут заседание в среду, чтобы еще на 6 месяцев продлить визовые запреты и заморозку активов физических лиц и компаний за угрозу суверенитету Украины и аннексию Крыма", - написал он.

Напомним, 4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.