Большая семерка хочет "более жестких мер" в отношении КНДР

Страны "Большой семерки" заявили о готовности активизировать меры по прекращению ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Страны G7 осудили последний ракетный тест КНДР в понедельник и обязались принять дальнейшие меры для того, чтобы азиатское государство полностью отказалось от своей ядерной программы", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, заявление стран было сделано в Италии, которая в данный момент председательствует в "семерке". Его также подписали лидеры Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов, Европейской комиссии и Европейского совета.

"КНДР должна немедленно и полностью начать соблюдать все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от всех программ по ядерным и баллистическим ракетам в полной, поддающейся проверке и необратимой форме", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страны "готовы и далее укреплять меры, направленные на достижение этих целей, и настоятельно призывают Собвез ООН выполнять свои обязанности" и работать над принятием нового эффективного решения, включающего "более жесткие меры".

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.