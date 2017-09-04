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Главная » Мир » В партии Меркель рассказали о кибератаке из России
В партии Меркель рассказали о кибератаке из России
Фото: activistpost.com

В партии Меркель рассказали о кибератаке из России

Хакеры атаковали сайт главы христианских демократов в Рейнланд-Пфальце

04.09.17 20
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Лидер Христианско-демократического союза Германии в земле Рейнланд-Пфальц Джулия Клокнер обвинила Россию в хакерской атаке на ее веб-сайт. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.eu.

"Сегодня произошла массивная хакерская атака на мой сайт - с приветом от России", - написала она в Twitter.

Пресс-секретарь ХДС сообщил, что примерно 3000 электронных адресов требовали несанкционированного доступа к правам администратора сайта Клокнер. Они, вероятно, были отправлены с российского сервера, но остается неясным, кто стоит за этой атакой.

Напомним, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники назвало варианты возможного вмешательства российских хакеров в процесс сентябрьских выборов в бундестаг. 

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