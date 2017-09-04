В партии Меркель рассказали о кибератаке из России

Лидер Христианско-демократического союза Германии в земле Рейнланд-Пфальц Джулия Клокнер обвинила Россию в хакерской атаке на ее веб-сайт. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.eu.

"Сегодня произошла массивная хакерская атака на мой сайт - с приветом от России", - написала она в Twitter.

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Пресс-секретарь ХДС сообщил, что примерно 3000 электронных адресов требовали несанкционированного доступа к правам администратора сайта Клокнер. Они, вероятно, были отправлены с российского сервера, но остается неясным, кто стоит за этой атакой.

Напомним, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники назвало варианты возможного вмешательства российских хакеров в процесс сентябрьских выборов в бундестаг.