Американские войска в Европе не готовы к отражению российской агрессии, - СМИ

Силы быстрого реагирования США в Европе плохо оснащены и недостаточно организованы, чтобы противостоять военной агрессии со стороны России. Об этом говорится в протоколе оценки возможностей 173-й воздушно-десантной бригады армии США, расположенной в Италии, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

В распоряжении издания оказалась копия экспертного заключения, составленного после того, как бригада участвовала в военных учениях с украинскими военными, которые имели опыт боевых действий против пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Бригаде не хватает важнейших возможностей, необходимых для эффективной и решающей скорости выполнения своей миссии", - говорится в докладе.

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Отмечается, что российские сепаратисты в Донбассе используют дешевые беспилотники и средства электронной войны, чтобы определить цели для артиллерийских ударов, а также имеют современные российские противотанковые ракеты.

В то же время в американской бригаде не хватает средств противовоздушной обороны и электронной борьбы, существует чрезмерная зависимость от спутниковой связи и навигационных систем GPS, являющихся прямыми результатами боевых действий подразделения в Ираке и Афганистане, где у врага нет высокотехнологичного оборудования.

Отмечается, что российские военные в случае нападения будут иметь преимущество над американским подразделением численностью 3300 человек, и заблокируют системы электронной борьбы спутниковые системы GPS, от которых будут зависеть десантники США.

В докладе рекомендуется заменить устаревшие армейские автомобили Humvees, предназначенные для защиты от придорожных бомб в Ираке. По мнению экспертов, они будут "легкой добычей" для российских бронеавтомобилей.

Эксперты также предлагают предоставить бригаде небольшой контингент легких танков, что обеспечит необходимую защиту от ПТУР.

Издание отмечает, что даже в случае быстрого принятия решения о предоставлении всего необходимого, бригада получит оборудование через несколько лет. Пока же американским военным придется полагаться на подразделения с тяжелым вооружением, прибывающие в Европу на ротационной основе.