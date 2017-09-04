В Турции назвали заявления о приостановке переговоров о вступлении атакой на ценности ЕС

Турецкие власти заявили, что дискуссии немецких политиков о завершении переговоров с Турцией – это атака на основные ценности ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Турция обвинила немецких политиков в популизме и призвала их отказаться от своей "легкомысленной риторики" после того, как немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что постарается прекратить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.

"Дискуссии о завершении переговоров с Турцией являются атакой на основные ценности ЕС", – заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

Во время телевизионных дебатов с соперником Мартином Шульцем Меркель сказала: "Совершенно ясно, что Турция не должна стать членом Европейского Союза".

Меркель заявила, что будет обсуждать с коллегами в ЕС вопрос о прекращении переговоров о членстве ", добавив: "Я не вижу, чтобы (Турция) когда-нибудь присоединилась (к ЕС), и я никогда не верила, что это произойдет".

Челик раскритиковал немецких политиков, которые, по его словам, используют, "легкомысленную риторику", "пытаясь диктовать институтам ЕС".

"Они думают, что ЕС – это Соединенные Штаты Германии", – заявил он.

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Ранее министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявлял, что Турция не будет членом Европейского Союза, пока президентом является Реджеп Тайип Эрдоган.