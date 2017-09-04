Ким Чен Ын настаивает на войне, – посол США в ООН

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "просит войны" своим "оскорбительным использованием ракет". Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН, передает LIGA.net со ссылкой на The Hill.

"Время для половинчатых мер, которые принимал Совет безопасности, завершено. Настало время использовать все возможные дипломатические средства, пока не стало слишком поздно. Мы должны предпринять самые решительные и жесткие меры. Действия Ким Чен Ына не могут рассматриваться как оборонительные, – сказала Хейли. — Соединенные Штаты никогда не хотят войны. Мы не хотим этого и сейчас, но терпение нашей страны не безгранично".

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Напомним, 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи.